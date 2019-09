Il possibile addio di Paul Pogba al Manchester United è stato uno degli argomenti principali dell'ultimo mercato e la telenovela non è ancora finita. El Chiringuito TV lancia infatti la notizia che il Real Madrid non si è affatto arreso e vorrebbe riprovarci subito a gennaio. Per convincere gli inglesi, ci sarebbe anche una contropartita di livello assoluto: Toni Kroos.