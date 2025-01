Real, Ancelotti: "Io e il club vogliamo continuare assieme a lungo"

Quale il futuro di Carlo Ancelotti? A rispondere ci ha pensato lo stesso tecnico del Real in occasione della conferenza stampa di vigilia del match contro il Brest: "Il club e io vogliamo continuare insieme il più a lungo possibile. Se succede qualcosa di strano potrebbero esserci cambiamenti. Succede spesso nel calcio, ma stiamo lavorando bene. Il club ha fiducia nel mio lavoro e io nella fiducia che mi dà il club in tutti i sensi. Ora pensiamo a fare una buona stagione. Nonostante le difficoltà, siamo messi bene. In molti dimenticano che ci sono ancora giocatori infortunati. I giocatori stanno mostrando un atteggiamento positivo e abbiamo fiducia nella stagione".