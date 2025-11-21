Rayo Vallecano, Ratiu rinnova per 4 anni

© Ufficio Stampa
Il Rayo Vallecano ha comunicato il rinnovo per 4 anni del terzino destro Ratiu, che nella stagione in corso ha collezionato 15 presenze e un gol in Conference League. Di seguito il comunicato del club:
Andrei Ratiu y el Rayo Vallecano de Madrid han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del que vincula a ambas partes hasta el final de la temporada 2029-30.
Andrei Ratiu e il Rayo Vallecano de Madrid hanno raggiunto un accordo per l'estensione di contratto che legherà entrambe le parti fino al termine della stagione 2029-30.