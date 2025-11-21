Logo SportMediaset

Mercato

Rayo Vallecano, arriva il rinnovo di Rațiu

21 Nov 2025 - 23:43
© Getty Images

© Getty Images

Andrei Rațiu proseguirà a lungo l'esperienza al Rayo Vallecano. Il club spagnolo ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore rumeno sino al 2030: "Andrei Ratiu e il Rayo Vallecano de Madrid hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto che lega entrambe le parti fino alla fine della stagione 2029-30. Andrei, entrato a far parte del Club nella stagione 2023/24, è diventato uno dei giocatori chiave dei successi sportivi della prima squadra in queste campagne. Siamo felici di continuare a scrivere la storia insieme, Andrei".

