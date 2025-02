Rashford sogna ancora il Barҫellona

Marcus Rashford torna a far parlare di sè in ottica mercato. Durante la sessione invernale appena conclusa l'attaccante è passato in prestito dal Manchester United all'Aston Villa. A lungo accostato al Milan, l'inglese secondo quanto riporta il tabloid "Sun" non avrebbe abbandonato il sogno di giocare per il Barcellona che l'aveva cercato con insistenza nel mese di gennaio. Un assalto che potrebbe rinnovarsi quest'estate, quando l'inglese tornerà allo United dove non rientra nei piani del tecnico Amorim.