A segno ieri con l'Aston Villa in casa del Manchester City (la gara è finita 2-1 per i Citizens), Marcus Rashford deciderà a fine stagione cosa fare del suo futuro. L'inglese, che ha lasciato in prestito lo United a gennaio, potrebbe anche decidere di restare ai Red Devils per giocarsi le sue carte. Ogni opzione, rivela Sky Sports News è ancora possibile.