Raphinha sliding door: "Quest'estate ho pensato di lasciare il Barca"

Sta vivendo una stagione da sogno, ma fino alla fine della sessione di mercato estivo è stato con le valige in mano. Non è un mistero che il Barcellona volesse sostituire Rapinha con Nico Williams. Un'operazione che, alla fine, non si è concretizzata e oggi fa le fortune dei catalani. Raphinha infatti è tra i leader tecnici della squadra con gol e assist a raffica, ma solo 6 mesi fa la situazione era completamente diversa: "Mentalmente non stavo bene finché Flick non mi ha chiamato. Ogni giorno c'erano voci su un mio possibile trasferimento. Le cose non erano andate come sarebbero dovute andare: ho avuto una stagione peggiore del previsto e alla fine c'erano persone che mi chiedevano di andarmene mentre giornalmente arrivavano notizie su un mio possibile trasferimento. In quel periodo ho pensato seriamente di andare via dal Barca".