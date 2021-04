Raiola e i 70 milioni di commissioni per il trasferimento di Haaland: "Fake"

Mentre tratta rinnovi che riguardano da molto vicino il nostro campionato (Donnarumma e Ibrahimovic con il Milan) e studia una possibile exit-strategy per Pogba dal Manchester United (la Juve è sempre interessata al suo ex centrocampista), Mino Raiola è impegnato anche a delineare il futuro del prezzo attualmente più pregiato della sua scuderia: ​Erling Haaland. Così, dopo il suo viaggio in Spagna assieme al padre dell'attaccante del Dortmund per incontrare i dirigenti di Barcellona e Real Madrid, si sono presto diffuse voci riguardo alla stratosferica commissione richiesta per l'eventuale trasferimento del norvegese: 70 milioni in totale, 30 di bonus alla firma al calciatore, più 20 al papà ed altrettanti per sé. Rumors che però il potentissimo agente ha voluto smentire con un messaggio social, definendo la notizia un "fake", appartenente alla categoria delle falsità che "viaggiano veloci e lontane". Al di là dell'entità dei bonus richiesti, la cosa certa è si profilano una primavera e una estate molto calde per Raiola e i suoi assistiti.