Rabiot alta fedeltà: "Riparto dal Milan, parlerò con Amorim"

19 Lug 2026 - 10:04
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© italyphotopress

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"Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente": lo ha detto Adrien Rabiot a Dazn dopo la partita contro l'Inghilterra valida per il terzo ai Mondiali. Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile". L'addio al Milan di Massimiliano Allegri, il cui legame con Rabiot è fortissimo, ha messo in dubbio la permanenza del centrocampista francese in rossonero ma le prossime settimane chiariranno la situazione, fermo restando un contratto che lo lega al Milan fino al 2028.

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