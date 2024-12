Christophe Galtier appare particolarmente apprezzato dalla Federazione del Qatar che starebbe pensando a lui come nuovo CT. Il tecnico francese è libero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain e, come riportato da Relevo, per questo sarebbe stato contattato dai qatarioti che sarebbero intenzionato a sostituire l'attuale commissario tecnico Tintín Márquez.