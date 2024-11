PULISIC RICORDA IL TRASFERIMENTO IN GERMANIA: "LASCIARE GLI STATI UNITI È STATO STRANO"

Christian Pulisic è una delle stelle del Milan ed è pronto a tornar a brillare in vista della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il centrocampista rossonero ha ripercorso il suo trasferimento in Germania nel corso di un'intervista rilasciata al sito dell'UEFA: "È stata una cosa un po' spaventosa, soprattutto per un americano che lascia il paese e la sua famiglia. A quell'età sapevo che volevo davvero andare in Europa, volevo mettermi alla prova contro i migliori, volevo giocare in Europa ai massimi livelli. Si trattava solo di trovare il momento giusto. Ero stato notato da alcune squadre in Europa. Poi ho avuto l'opportunità di andare a giocare nell'accademia del Dortmund. Ringrazio l'intero club per il modo in cui mi ha trattato e per aver voluto darmi questa opportunità e la possibilità di giocare con i professionisti. Anche se fisicamente non ero ancora a posto, sapevano che avevo le capacità e che sarei arrivato, quindi mi hanno dato queste opportunità".