Alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Rennes, il tecnico del Psg Thomas Tuchel ha avuto modo di parlare anche del futuro di Neymar: "Non so cosa accadrà col tempo, ma il mercato finirà. Io non cambio la mia idea. Neymar è un mio calciatore, è all'interno del mio spogliatoio. Quando penso ad una squadra forte penso ad una squadra con Neymar. Ma un Neymar libero, in forma, capace di accelerare e dribblare. Non abbiamo una soluzione per mandarlo via oggi, non è cambiato niente, tantomeno il rapporto che c'è tra me e lui. Se non ci sono soluzioni resta con noi, gli rimangono tre anni di contratto. Gli insulti del Parc? Non ne ho parlato con lui, ma so che è un ragazzo sensibile. Sono convinto che lui sappia che non è facile convincere le persone in attesa della forma migliora. Deve mostrare intensità, mettere più aggressività. E, quando gioca ai suoi livelli, lo è".