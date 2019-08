Dopo gli addii di Buffon e Trapp in casa Psg si pèarla sempre più di un interessamento per Gigio Donnarumma e della 'situazione portieri' dei campioni di Francia ha parlato in conferenza il tecnico Tuchel, che in prima si è concentrato su Areola: "Ha la grande opportunità di mettersi in mostra - ha detto - Per il momento, abbiamo Areola e Bulka in panchina. Ma Alphonse deve dimostrare di essere in grado di migliorare e assumersi la responsabilità. È assolutamente necessario e importante per noi. Mi fido di lui e ora deve dimostrarlo" le parole del tedesco, che poi ha aggiunto: "Un club come il Psg è sempre aperto a trovare soluzioni sul mercato". Apertura a Donnarumma?