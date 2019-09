Thiago Silva è sicuramente il giocatore più felice della permanenza di Neymar al Psg. "Se fosse partito, sarebbe stata una perdita davvero grande per il Psg. Ma grazie a Dio è rimasto e la gente deve essere felice", dichiara il difensore del Brasile dopo il pari per 2-2 contro la Colombia (O Ney è andato a segno). Il centrale ha spiegato perché l'attaccante può fare ancora le fortune dei transalpini: "Il nostro obiettivo è vincere la Champions League. Un giocatore come lui ci può dare una grossa mano per realizzare il nostro sogno. Si vince solo con i grandi calciatori e lui lo è".