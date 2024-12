Nasser Al-Khelaïfi ha smentito categoricamente i rumors su una trattativa tra il Paris Saint-Germain e Mohamed Salah, in scadenza con il Liverpool a giugno 2025. "Non è vero - ha detto il presidente del club parigino a Sky Sports - È un giocatore fantastico e straordinario, ma non abbiamo mai pensato a lui, a dire il vero. Sappiamo che ogni club vorrebbe averlo, ma queste voci su di noi sono semplicemente false".