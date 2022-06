Psg, offerto Neymar al Barcellona per 50 milioni di euro

DALLA SPAGNA

L'indiscrezione è stata lanciata dal noto programma spagnolo "El Chiringuito". Al momento il Barcellona non ha intenzione di accettare la proposta

Il futuro di Neymar è ancora incerto. Il Paris Saint-Germain non è contento del rendimento di O'Ney e il presidente Al-Khelaifi sarebbe pronto a fare a meno del brasiliano. Secondo quanto riportato da José Alvarez Haya, noto giornalista spagnolo di El Chiringuito, il Barcellona avrebbe ricevuto alcune chiamate da parte di intermediari del club parigini, uno su tutti Pini Zahavi, l'agente di Neymar. Alvarez Haya ha però sottolineato come il brasiliano non rientri nei piani dei blaugrana.

"In questo momento il Barcellona non contempla l'opzione Neymar perché sono concentrati sulla trattativa con Lewandowski", ha dichiarato il giornalista. Senza dimenticare la difficile situazione economica che sta vivendo il club catalano, per il quale un'altra operazione a cifre così alte è in questo momento pressoché impossibile. Una suggestione da non escludere totalmente però, considerando l'amore, mai nascosto, di Neymar per il Barcellona e il buon rapporto tra lui e Laporta, così come quello tra il presidente blaugrana e Zahavi. Dall'altro lato, il Psg vive anch'esso una profonda crisi. Il bilancio è in rosso di 300 milioni di euro e, nonostante gli obiettivi di mercato della società parigina siano molto importanti (Skriniar, Renato Sanches...), la squadra di Al-Khelaifi avrebbe un grande bisogno di far cassa con qualche cessione.

