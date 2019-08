In casa PSG c'è un solo grande argomento a tenere banco: il futuro di Neymar, attratto dalla possibilità di tornare al Barcellona per tentare di rivincere la Champions League dopo il trionfo del 2015 in finale contro la Juventus. Nella conferenza stampa della vigilia della Supercoppa di Francia, in programma sabato a Shenzhen in Cina contro il Rennes, ha parlato Kylian Mbappé, augurandosi un esito positivo per la permanenza di Neymar. "È una situazione che tutti conoscono, si è allenato con qualità come sempre. Voglio che resti con noi, sa già cosa penso di questa vicenda. Gli ho parlato in una relazione basata su onestà e rispetto, lo ammiro".