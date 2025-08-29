Psg, Luis Enrique: "Donnarumma? Meglio per lui che trovi delle soluzioni"

Gianluigi Donnarumma continua ad allenarsi con il Paris SG in attesa di una possibile partenza, così oggi in conferenza stampa è stato chiesto a Luis Enrique cosa pensi di questa situazione. Il tecnico ha risposto visibilmente imbarazzato. "Non lo so, dipende dal mercato - le parole di Luis Enrique -, dai giocatori, dagli agenti, dagli altri club. Ma noi continuiamo come sempre. Lo spero perché è meglio per lui se riesce a trovare delle soluzioni". "Comunque pensare di ingaggiare cinque o sei giocatori ogni anno non è il mio modello", ha precisato il tecnico del Psg a pochi giorni dalla fine del mercato (lunedì 1 settembre, alle 20), che per i campioni d'Europa si è 'tradotto' in soli tre arrivi, nonostante i circa 200 milioni di euro incassati tra la vittoria della Champions League e la finale del Mondiale per Club. Infatti al Psg sono arrivarti soltanto il difensore ucraino Illia Zabarnyi, pagato al Bournemouth ben 63 milioni di euro, e i portieri Lucas Chevalier e Renato Marin (ex Roma, e considerato in Brasile il 'nuovo Alisson'). "Pensare di ingaggiare cinque o sei giocatori ogni anno non è il nostro modello - ha ribadito Luis Enrique -, stiamo riponendo la nostra fiducia in chi ha firmato l'anno scorso o due anni fa, e nei giovani".