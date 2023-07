Tensione parigina

Il presidente del club parigino sarà al centro sportivo del club per il primo allenamento diretto da Luis Enrique in cui sarà presente Kylian

© Getty Images Al Khelaifi assisterà all'allenamento del Psg a Poissy e incontrerà Kylian Mbappé, prima in gruppo poi probabilmente in privato. Il presidente terrà un discorso alla squadra, in cui esorterà davanti a tutti Mbappé a prendere una decisione: o rinnova, o verrà ceduto entro l'estate. L'attaccante, dal canto suo, ha già ribadito l'intenzione a non rinnovare volendo passare un altro anno a Parigi andando via a zero.

L'impasse Mbappè non fa dormire sonni sereni i dirigenti del club: il Real Madrid, meta scritta del classe 1998 in caso di addio, è in agguato e ha praticamente sospeso il proprio mercato a metà giugno in attesa di comprendere se l'acquisto andrà a buon fine questa estate o la prossima. L'urgenza della proprietà è chiudere la questione entro i primi giorni di agosto, a differenza della scadenza concessa il 5 luglio per bocca dello stesso Al Khelaifi: "Mbappé decida nei prossimi 10 giorni al massimo, nessuno è sopra al club" il riassunto del messaggio inviato al fenomeno francese. Al 18 luglio, però, nessuna novità. Le posizioni restano le stesse, no tassativo del giocatore all'opzione di rinnovo fino al 2025 e no tassativo del club a un addio a parametro zero. Il primo incontro tra Al Khelaifi e Mbappé dal 3 giugno potrebbe portare qualche novità, con molti club oltre al Real Madrid pronti a scattare per assicurarsi uno dei migliori giocatori del mondo. Dall'Inghilterra si parla infatti anche di un fortissimo interessamento del Liverpool, disposto a offrire fino a 200 milioni.

