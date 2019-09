Dopo aver vissuto un’estate da separato in casa all’Inter, Icardi a fine mercato si è trasferito al Psg, ma tra un anno potrebbe tornare. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Psg può far valere il diritto di riscatto al termine della stagione a fronte di un esborso da 70 milioni di euro, ma l’ultima parola spetterà solamente al giocatore. Nel contratto che lega Icardi al club transalpino è stata infatti inserita una clausola che gli consentirà di decidere se restare o meno. Qualora quindi il Psg volesse riscattarlo, ma l’attaccante decidesse di interrompere il rapporto, la separazione sarebbe inevitabile. Icardi è quindi padrone del suo destino e solo i prossimi mesi diranno se la sua carriera proseguirà in Francia o se ci sarà un clamoroso ritorno a Milano che potrebbe poi aprire a numerosi altri scenari.