Resta incerto il futuro di Neymar. Il brasiliano ribadisce la sua intenzione di lasciare il Psg e tornare al Barcellona ma non si registrano novità sulla trattativa, che resta di difficile soluzione. Il club di Ligue 1 continua a pretendere solo cash per lasciare partire l'attaccante, i blaugrana mettono sul piatto delle contropartite tecniche. In ogni caso, secondo la stampa francese, il ds dei parigini Leonardo sta lavorando al possibile dopo-Neymar. Il piano prevede due rinforzi immediati. Uno ovviamente per l'attacco, e qui il candidato principale è Paulo Dybala, che la Juventus continua a tenere sul mercato dopo il 'no' dell'argentino al Manchester United. L'altro innesto per i pali: il nome 'caldo' è quello di Gigio Donnarumma, da tempo accostato al Psg.