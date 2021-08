Psg, Al-Khelaifi rassicura i tifosi: "Mbappé resterà al Psg"

"Voglio una squadra competitiva e più di così è difficile da immaginare. Abbiamo rispettato il fairplay finanziario"

"Tutti conoscono il futuro di Mbappé: resterà a Parigi". Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, presentando Lionel Messi ha chiarito che la squadra non è disposta a privarsi di una delle sue altre stelle, corteggiata dal Real Madrid. "Mbappé è un giocatore molto competitivo, con una mentalità vincente - ha spiegato il dirigente qatariota -. Voglio una squadra competitiva e più di così è difficile da immaginare. Lui non può fare altro che restare qui per vincere". Psg, inizia l'era Messi

































































Vedi anche Calcio estero Messi: "Difficile lasciare il Barça, ma sono pronto a vincere tutto col Psg" "Sono molto contento, molto orgoglioso di presentare oggi Leo Messi come giocatore del Psg. È un giorno storico, incredibile, per questo club e tutto il mondo del calcio", ha poi aggiunto parlando della "Pulce". "Spero che Parigi possa diventare la tua nuova città preferita", ha detto Al-Khelaifi, aggiungendo che "è solo l'inizio, ora arriva il lavoro duro sul campo, ciò che davvero conta. Leo ha vinto tantissimi trofei e continuerà a vincerne con i suoi nuovi compagni. Abbiamo alcuni dei calciatori più forti al mondo e uno degli allenatori migliori al mondo".

"Tutti conoscono Leo, è unico - ha continuato -, l'unico ad aver vinto sei volte il Pallone d'oro, ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Psg e di tutto il mondo quello che siamo riusciti a far con Leonardo e tutto il club è incredibile. Ricordo il primo giorno di Leonardo qui dieci anni fa, la gente si chiedeva cosa sarebbe stato di questo club. Avevamo grandi ambizioni e oggi con grande orgoglio lo stiamo realizzando".

Sulle polemiche relative al fairplay finanziario: "Abbiamo seguito tutte le leggi del Fair Play Finanziario, rispettiamo tutto quanto. Prima di fare qualsiasi tipo di passo abbiamo parlato con tutti i soci, con la Ligue 1, con i nostri partner, questo ha reso possibile la firma di Leo. Abbiamo pensato a tutto prima. Tutto è stato fatto nella maniera migliore, con il benestare di tutti, in maniera chiara e precisa".

Obiettivo Champions League: "Noi i favoriti? Se siamo i favoriti non lo so, abbiamo sicuramente un'ottima squadra, vogliamo lavorare per vincerla. L'anno scorso è successo ciò che è successo, la Champions non è una competizione facile. Il nostro obiettivo è vincerla, non ci nascondiamo, ma adesso saremo concentrati inizialmente sul campionato".