Il Paris Saint Germain non smette di pensare a Mohamed Salah e il presidente Nasser Al-Khelaifi non lo nasconde. Il patron del club parigino ha spiegato l'interesse in un'intervista a GiveMeSport: "Amiamo Salah, ma ha un contratto con il Liverpool e quindi non abbiamo mai parlato con lui. E' della nostra parte del mondo, sono molto orgoglioso di quello che ha fatto in Premier League. Nutro grande rispetto per lui e per il Liverpool".