PORTO: IL NUOVO PORTIERE SARA' KEYLOR NAVAS

16/05/2019

Con l'addio forzato al calcio di Iker Casillas dopo l'infarto che l'ha colpito, il Porto è alla ricerca di un grande portiere per la prossima stagione. Il favorito numero uno è ancora un portiere del Real Madrid, Keylor Navas, al quale Florentino Perez ha già comunicato che non resterà. Addirittura fonti molto vicine al diretto interessato hanno parlato di "accordo fatto all'ottanta per cento".