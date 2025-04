Pogba: "Futuro? Ho offerte da ogni dove"

Paul Pogba scalpita. Il centrocampista francese ha scontato la squalifica inflittagli per doping ed è attualmente senza squadra. La voglia di tornare però è tantissima e, a sentire quello che dice, le offerte per riportarlo in campo non mancherebbero: "Ci sono proposte. Arrivano da ogni dove", afferma l'ex Juve senza però sbilanciarsi. “Voglio vedere quale progetto fa più per me. Sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione importante, mi prtenderò il mio tempo per valutare tutte le possibilità".