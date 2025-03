Marsiglia, Longoria: "No a Pogba, poteva creare problemi. In estate..."

È stato uno dei centrocampisti più esaltanti passati in Serie A negli ultimi anni, oggi però deve riprendere in mano la sua carriera. La squalifica di Paul Pogba è finita ormai da qualche settimana ma il francese è ancora senza squadra. Il lungo periodo di inattività tra infortuni e squalifica rende l'ex Juve una scommessa, ragione per cui, per il momento, è stato avvicinato solo da club di leghe secondarie o minori. La situazione potrebbe cambiare però presto. Il presidente del Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato così di un possibile arrivo di Pogba all'OM: "Abbiamo avuto delle conversazioni, ma credevamo che il suo inserimento in questa stagione avrebbe potuto essere controproducente. In estate vedremo". Il calciatroe nel frattempo continua ad allenarsi, sperando che il telefono posso squillare il prima possibile.