Il Pisa esonera Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo: Giampaolo per la sua sostituzione

Nelle prossime ore il club toscano comunicherà il nuovo tecnico

01 Feb 2026 - 08:29
© Getty Images

Il Pisa ha esonerato Alberto Gilardino. Fatale per il tecnico dei toscani la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Sassuolo. "Il Pisa Sporting Club - si legge in un comunicato della società - informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri".

"Il Pisa Sporting Club - conclude la nota - nelle prossime ore comunicherà il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra". In pole per la sostituzione di Gilardino ci sarebbe Marco Giampaolo, che lo scorso anno riuscì a cogliere una difficile salvezza sula panchina del Lecce.

