Nba: Charlotte non si ferma più, a Houston il derby del Texas

01 Feb 2026 - 11:08

Non si ferma la corsa di Charlotte nel campionato Nba. Gli Hornets hanno sconfitto i San Antonio Spurs 111-106, limitando Victor Wembanyama a soli 16 punti e assicurandosi la sesta vittoria consecutiva. Una sfida che ha premiato i padroni di casa con il giovane Moussa Diabaté protagonista in campo: Wembanyama ha realizzato solo 16 punti e ha sbagliato una tripla che avrebbe pareggiato la partita per San Antonio a 30 secondi dalla fine. A Philadelphia, Joel Embiid ha segnato 40 punti (con 11 rimbalzi) trascinando il quintetto di casa a vincere 124-114 sui New Orleans Pelicans, poche ore dopo che l'altra stella dei Sixers, Paul George, era stato sospeso per 25 partite per aver violato il programma antidoping NBA. "Negli ultimi anni, ho parlato dell'importanza della salute mentale e, mentre di recente stavo cercando una cura per un problema personale, ho commesso l'errore di assumere un farmaco inappropriato", ha detto l'ala trentacinquenne. Quinti a Ovest, i Minnesota Timberwolves, guidati dai 33 punti di Anthony Edwards e dai 27 di Julius Randle, hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva (131-114) contro i Grizzlies a Memphis. A Houston, Amen Thompson ha segnato 21 punti contribuendo al successo dei Rockets, che si sono assicurati il ;;quarto posto nella Western Conference contro i Dallas Mavericks (111-107). Sei giocatori di Houston hanno segnato in doppia cifra, permettendo ai Rockets di aggiudicarsi una vittoria di misura nonostante la nuova prova show (34 punti e 12 rimbalzi) del rookie diciannovenne dei Mavs, Cooper Flagg. Il trio formato da Andrew Nebhard (26 punti), Pascal Siakam (25 punti) e Aaron Nesmith (23 punti) ha permesso ai Pacers, finalisti lo scorso anno ma che stanno vivendo una stagione difficile, di battere in casa gli Atlanta Hawks (129-124). Vittoria dei Chicago Bulls in casa di Miami 125-118: per Simone Fontecchio 8 punti in venti minuti di gioco.

