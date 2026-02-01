Horner: "La F1 mi manca, ma torno solo se posso vincere"

01 Feb 2026 - 11:15
© Getty Images

© Getty Images

La formula 1 gli manca, e si dice pronto a tornare ma solo per un progetto vincente. Christian Horner rompe il silenzio dopo il licenziamento da team principal della Red Bull lo scorso luglio e lo fa parlando pubblicamente per la prima volta, anche per smentire le voci che lo accostavano ad alcuni team, come l'Alpine. "Tornerò per vincere qualcosa, non ho fretta" ha detto il 52enne che per vent'anni ha raccolto successi con la scuderia austriaca, vincendo otto titoli piloti e sei costruttori. La decisione della Red Bull di licenziarlo è arrivata un anno e mezzo dopo che una collega lo aveva accusato di "comportamento inappropriato".

L'Alpine qualche giorno fa aveva detto che Horner faceva parte di un gruppo interessato a investire nel team, lui al Salone dell'Automobile di Dublino, ha dichiarato: "Sento di avere delle questioni in sospeso in Formula 1. Non è finita come avrei voluto. Ma non tornerò per qualsiasi cosa. Tornerò solo per qualcosa che possa vincere. Non voglio tornare nel paddock se non ho qualcosa da fare. Mi manca lo sport, mi mancano le persone, mi manca la squadra che ho costruito. Ho avuto 21 anni incredibili in F1. Ho avuto un percorso fantastico, ho vinto molte gare, campionati e ho lavorato con piloti, ingegneri e partner straordinari. Non ho bisogno di tornare indietro. Potrei interrompere la mia carriera ora. Quindi tornerei solo per la giusta opportunità. Fino alla primavera non potrò fare nulla".

Ultimi video

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:15
Horner: "La F1 mi manca, ma torno solo se posso vincere"
11:08
Nba: Charlotte non si ferma più, a Houston il derby del Texas
10:52
Goggia: "Sarà l'Olimpiade degli italiani. E sarò in missione, senza mamma e papà"
 Arianna Fontana
09:47
Arianna Fontana a Milano-Cortina 2026: "Punto a cinque finali, non voglio rimpianti"
Marco Balich
09:41
Milano-Cortina 2026, Balich: "120 minuti puro spettacolo per cerimonia apertura"