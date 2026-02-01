Horner: "La F1 mi manca, ma torno solo se posso vincere"

L'Alpine qualche giorno fa aveva detto che Horner faceva parte di un gruppo interessato a investire nel team, lui al Salone dell'Automobile di Dublino, ha dichiarato: "Sento di avere delle questioni in sospeso in Formula 1. Non è finita come avrei voluto. Ma non tornerò per qualsiasi cosa. Tornerò solo per qualcosa che possa vincere. Non voglio tornare nel paddock se non ho qualcosa da fare. Mi manca lo sport, mi mancano le persone, mi manca la squadra che ho costruito. Ho avuto 21 anni incredibili in F1. Ho avuto un percorso fantastico, ho vinto molte gare, campionati e ho lavorato con piloti, ingegneri e partner straordinari. Non ho bisogno di tornare indietro. Potrei interrompere la mia carriera ora. Quindi tornerei solo per la giusta opportunità. Fino alla primavera non potrò fare nulla".