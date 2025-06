Fra i vari nomi valutati dal Pisa dopo l'addio di Filippo Inzaghi, la squadra toscana starebbe sondando anche Marco Giampaolo. Il tecnico del Lecce non ha ancora definito i programmi con i salentini dopo la salvezza, motivo per cui potrebbe ricominciare una nuova esperienza all'ombra della Torre Pendente come riportato da SestaPorta.news.