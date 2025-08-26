Atalanta, Palestra lascia e va in prestito al Cagliari

Il Cagliari punta su Palestra per rinforzare le fasce di Pisacane. L'Atalanta ha ufficializzato la cessione del 20enne con una nota ufficiale: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Cagliari Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, 20enne laterale destro di centrocampo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro fino a militare in Serie A e nelle competizioni europee per Club con la Prima Squadra nerazzurra".
Commenti (0)