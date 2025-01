Intervistato dalla Gazzetta, Stefano Pioli si è soffermato sulla fine dell'esperienza con il Milan e sulle offerte ricevute dall'Italia per tornare ad allenare. "Esattamente tre - ha svelato il tecnico di Parma -. La prima a maggio, l’ultima poco prima dell’Arabia. Ma dopo la splendida avventura al Milan, non mi sembrava giusto allenare in Italia. Se avrei lottato per lo scudetto? Credo di sì".