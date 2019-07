Cristiano Piccini dice no alla Juve e giura amore al Valencia. “Io alla Juve al posto di Cancelo? No, onestamente non ho ricevuto alcun contatto - ha detto il terzino destro a a Plaza Deportiva -. Sono felice qui e mi piace stare a Valencia e mi piace la città. In questo momento non lascerò la Juventus per il Valencia”.