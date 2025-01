Pescara, ufficiale l'ingaggio di Letizia

Rinforzo in difesa per il Pescara di Baldini. Così i biancazzurri in un comunicato: "La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare l’arrivo in Casa Pescara dell’esperto terzino classe 1990 Gaetano Letizia - si legge -. Nella mattina di oggi presso gli uffici del presidente Daniele Sebastiani Il calciatore proveniente dalla società Feralpisalò e con trascorsi importanti in serie A dove registra 90 presenze e serie B con 250 presenze, ha sottoscritto un contratto che lo lega alla PESCARA Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B".