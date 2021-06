Per Locatelli si scatena l'asta: Juve, ci sono anche Arsenal e Dortmund

IL COLPO

Si parte da 40 milioni di euro: il Sassuolo aspetta

Manuel Locatelli sta incantando l'Europa e il Sassuolo ha un tesoro in casa. La Juventus, la prima big a manifestare un concreto interesse, resta in pole position per il centrocampista, ma negli ultimi giorni alla dirigenza neroverde sono arrivate anche delle chiamate da parte di Arsenal, Borussia Dortmund e non solo. Base d'asta di 40 milioni di euro e Carnevali non vuole contropartite.

La Juventus dunque non può più aspettare e deve trovare la formula per soddisfare le richieste di Carnevali dopo il primo incontro della settimana scorsa con Federico Cherubini. La strada è in salita perché il Sassuolo non vuole contropartite e, forte dell'interesse delle altre big, non è intenzionato a fare sconti. Sul piatto i bianconeri dovranno mettere 40 milioni di euro per battere la concorrenza dei Gunners e dei gialloneri, ma occhio anche il Psg che monitora la situazione.