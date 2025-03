Pepito Rossi: "Guardiola mi voleva al Barca. Alla Juve come erede di Del Piero"

Un talento straordinario frenato dalla sfortuna. Giuseppe Rossi è uno dei grandi "what if" della storia del calcio italiano: quello che Pepito sarebbe stato in grado di fare senza una carriera costellata da infortuni non lo sapremo mai. L'ex Manchester United ha definitivamente appeso le scarpe al chiodo e si prapara alla festa-partita di addio detto addio al calcio, in programma sabato 22 marzo a Firenze. Nel frattempo, l'ex Manchester United ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche di affari di mercato sfumati nel corso della sua carriera: "Dopo una stagione da 35 gol al Villarreal, Guardiola mi voleva al Barcellona. Poi però i club non trovarono un accordo e il Barça prese Alexis Sanchez". Un trasferimento saltato come quello che avrebbe potuto portarlo alla Juventus, precedente al suo approdo alla Fiorentina: "Per la Juve dovevo essere il post Del Piero. Ero in macchina con mio zio, lui che guidava e io dietro che parlavo al telefono con Marotta e Conte. Offrirono quasi 30 milioni di euro, ma il Villarreal era appena tornato in Champions League e non se la sentì di cedermi".