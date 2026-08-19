Pedro torna in Spagna? L'ex Lazio tentato dal Tenerife

19 Ago 2026 - 20:32
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Con la fine della sua avventura alla Lazio, Pedro sembrava aver messo detto stop al calcio giocato, anche se la sua storia all'interno del rettangolo verde potrebbe non essere ancora terminata. L'ex campione del mondo, infatti, potrebbe concludere la sua carriera in Spagna con la maglia del Tenerife: il fantasista è svincolato e sarebbe richiesto dal club spagnolo, come confermato dal presidente stesso: "Il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire. È un professionista e noi abbiamo risorse economiche limitate, ma se si dovesse trovare l’intesa, sia dal punto di vista economico sia sportivo, l'operazione si potrebbe fare".

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