Pedro Obiang nuovo direttore sportivo del Monza

20 Ago 2026 - 18:05
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Pedro Obiang è il nuovo direttore sportivo del Monza. La stagione 2025-26, in cui ha contribuito a riportare i biancorossi in Serie A con 36 presenze e 2 reti, si legge in una nota del club - è stata l'ultima da calciatore per Obiang, che dopo 16 anni di carriera ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo, passando dal campo alla scrivania. Una nuova sfida che il club brianzolo gli ha proposto e che lui è pronto ad affrontare, con lo stesso carisma, la stessa professionalità e la stessa dedizione che hanno caratterizzato ogni tappa della sua carriera.

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