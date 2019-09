Darmian torna in Italia e ricomincia dal Parma

Ora è ufficiale, il Parma può gioire: Matteo Darmian vestirà la maglia gialloblu. Il difensore arrivato dallo United ha firmato un contratto di quattro anni che lo ha riportato in Italia. Il terzino aveva lasciato la Seria A nel 2015 per sbarcare in Premier, ma a Manchester non è mai riuscito ad imporsi.

Un'opportunità per ricominciare dal campionato che lo aveva fatto crescere. Dopo anni difficili in Inghilterra, dove nelle ultime stagioni era diventato una riserva fissa, Matteo Darmian ricomincia dal Parma. Con il Torino di mister Ventura aveva disputato ben 151 partite, andando a segno in 6 occasioni e suscitando l'interesse di diverse big di Serie A. Sono anni che l'Inter corteggia il terzino e, in questa sessione estiva di mercato, la Juventus sembrava aver sfidato i nerazzurri per accaparrarsi il difensore. Anche la Lazio sembra averlo inseguito per poi abbandonare la pista subito dopo. Darmian ha dunque siglato il suo ritorno in Italia firmando un contratto che lo lega al Parma per le prossime 4 stagioni. Un'occasione non solo per rimettere piede in Serie A dopo gli anni difficili in Premier, ma anche per rientrare in orbita nazionale. Mister Mancini potrà quindi facilmente monitorare le prestazioni del terzino soprattutto in vista del prossimo Europeo.