Parma, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Cremaschi

27 Giu 2026 - 18:15
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Il Parma ha acquistato a titolo definitivo il calciatore Benjamin Cremaschi dall'Inter Miami CF. Lo comunica in una nota la società emiliana. Il centrocampista statunitense ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2031.

"Classe 2005 e cresciuto nel settore giovanile dell'Inter Miami, Cremaschi è considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio statunitense. Dopo aver debuttato in prima squadra nel 2023, ha collezionato oltre 100 presenze con il club della Florida, contribuendo alla conquista della Leagues Cup e del MLS Supporters' Shield - fa sapere il Parma -. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Nazionale maggiore degli Stati Uniti e partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel corso del 2025 ha inoltre conquistato la Scarpa d'Oro nel Mondiale U20 (5 gol) e il premio 'US Soccer Athlete of the Year' come miglior giovane. Arrivato a Parma la scorsa estate, Benjamin ha iniziato il proprio percorso nel calcio italiano mettendo in mostra qualità tecniche, personalità e una forte dedizione al lavoro. Nonostante un infortunio abbia rallentato il suo minutaggio, il Club ha scelto di puntare sul suo talento e sul suo potenziale, confermando la volontà di costruire insieme il futuro nelle prossime stagioni".

"Sono orgoglioso di poter dire che il mio futuro è a Parma. Questa città è diventata casa mia e sono felice di continuare questo percorso con il Parma Calcio - le parole di Cremaschi - L'ultimo anno è stato difficile a causa dell'infortunio, ma questo mi ha reso ancora più determinato nel voler tornare più forte di prima. Sto lavorando ogni giorno per essere pronto per la nuova stagione e non vedo l'ora di vivere nuove emozioni insieme a tutti i tifosi. Voglio ringraziarli per l'affetto, per il sostegno e per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Ci vediamo presto!". 

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