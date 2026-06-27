Parma, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Cremaschi

"Classe 2005 e cresciuto nel settore giovanile dell'Inter Miami, Cremaschi è considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio statunitense. Dopo aver debuttato in prima squadra nel 2023, ha collezionato oltre 100 presenze con il club della Florida, contribuendo alla conquista della Leagues Cup e del MLS Supporters' Shield - fa sapere il Parma -. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Nazionale maggiore degli Stati Uniti e partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel corso del 2025 ha inoltre conquistato la Scarpa d'Oro nel Mondiale U20 (5 gol) e il premio 'US Soccer Athlete of the Year' come miglior giovane. Arrivato a Parma la scorsa estate, Benjamin ha iniziato il proprio percorso nel calcio italiano mettendo in mostra qualità tecniche, personalità e una forte dedizione al lavoro. Nonostante un infortunio abbia rallentato il suo minutaggio, il Club ha scelto di puntare sul suo talento e sul suo potenziale, confermando la volontà di costruire insieme il futuro nelle prossime stagioni".