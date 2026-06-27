Ligue 1, il Troyes cede l'attaccante 19enne Detourbet al Manchester City

27 Giu 2026 - 19:05
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Il Troyes, neopromosso in Ligue 1, ha ceduto l'attaccante Mathys Detourbet al Manchester City. Il club ha annunciato il trasferimento su X e sul proprio sito web senza fornire dettagli economici. Il quotidiano sportivo L'Equipe riporta che il City ha acquistato il diciannovenne francese per circa 25 milioni di euro e che l'esterno sinistro verrà ceduto in prestito al Monaco la prossima stagione. Detourbet ha segnato tre gol la scorsa annata, contribuendo alla vittoria del Troyes in Ligue 2 e al suo ritorno nella massima serie. Il Troyes è uno dei 12 club di proprietà, totale o parziale, del City Football Group, di cui i Citizens sono la società di punta. 

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