Ligue 1, il Troyes cede l'attaccante 19enne Detourbet al Manchester City

Il Troyes, neopromosso in Ligue 1, ha ceduto l'attaccante Mathys Detourbet al Manchester City. Il club ha annunciato il trasferimento su X e sul proprio sito web senza fornire dettagli economici. Il quotidiano sportivo L'Equipe riporta che il City ha acquistato il diciannovenne francese per circa 25 milioni di euro e che l'esterno sinistro verrà ceduto in prestito al Monaco la prossima stagione. Detourbet ha segnato tre gol la scorsa annata, contribuendo alla vittoria del Troyes in Ligue 2 e al suo ritorno nella massima serie. Il Troyes è uno dei 12 club di proprietà, totale o parziale, del City Football Group, di cui i Citizens sono la società di punta.