Parma, ufficiale il rinnovo di Circati

"Il Parma Calcio annuncia che Alessandro Circati ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2029. La determinazione e la voglia di proseguire insieme sono sempre state forti, dimostrate anche nella capacità di superare l’infortunio nella prima stagione in Serie A. Un percorso, quello del nazionale australiano e del Parma Calcio, iniziato nel febbraio 2021 nelle file della Primavera e proseguito brillantemente in Prima Squadra, dove il difensore ha debuttato nel campionato di Serie B. Nella stagione 2023-24, Circati si è affermato definitivamente, mettendo in mostra forza e talento, conquistando con il lavoro una maglia da titolare e giocando un ruolo chiave nella promozione in Serie A". A margine della firma anche il giocatore ha espresso tutta la sua gioia: “Sono molto felice per il rinnovo, con il Parma e con i tifosi gialloblu ho un rapporto bellissimo. Qui sento tutto l’affetto necessario per continuare a fare bene. Ringrazio i Direttori e soprattutto il Presidente Kyle J. Krause per la fiducia che mi stanno mostrando in un momento per me molto particolare, come questo. Non vedo l’ora di tornare a giocare insieme ai miei compagni per aiutarli a raggiungere il nostro obiettivo”.