Parma, Suzuki rivela: "Ho rifiutato squadre di Premier League"

Zion Suzuki è uno dei protagonisti di questa prima fase di stagione del Parma, tuttavia la carriera del portiere giapponese avrebbe potuto esser diversa. L'estremo difensore dei nipponici non ha nascosto in un'intervista a La Repubblica di aver avuto proposte per trasferirsi in Inghilterra: "È vero che ho rifiutato offerte di Chelsea e Manchester United? Quando ero in Giappone, mi cercavano dalla Premier League, ma in Belgio avrei giocato di più. Sono contento della mia scelta. La Serie A è nota nel mondo per il livello dei portieri".