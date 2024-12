Parma, senti Pecchia: "Questa rosa andrà integrata"

Fabio Pecchia non si nasconde e avvisa i dirigenti del Parma nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza: "L'obiettivo è chiaro e lo ripetiamo ogni settimana: tenersi stretta la categoria. La classifica è delineata, c'è un gruppo che fa un campionato a parte e uno che sta lì. L'obiettivo finale sarà raggiunto per uno scarto di punti, detto ciò abbiamo affrontato la stagione con una rosa giovanissima, che ha avuto situazioni straordinarie - ha sottolineato Pecchia -. Abbiamo quattro giocatori che hanno subito operazioni, è evidente che il mercato ci servirà per intervenire. Dal punto di vista numerico questa rosa va reintegrata. Quattro operazioni sono straordinarie".