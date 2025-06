Christian Chivu sarà ancora l'allenatore del Parma nella prossima stagione. Nelle ultime ore, l'allenatore e la società hanno raggiunto un accordo verbale per la permanenza in Emilia dell'ex difensore dell'Inter, pronto a firmare il rinnovo. In settimana dovrebbero arrivare le firme, con il club ducale che vuole accelerare per evitare l'inserimento di altri club.