Parma, idea Mandas in prestito per la porta

Nonostante il recente arrivo di Guaita per sostituire l'infortunato Suzuki, il Parma starebbe pensando di ingaggiare un altro portiere a gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i gialloblù avrebbero messo gli occhi su Christos Mandas. L'estremo difensore saluterà la Lazio nel corso della sessione invernale e il Parma proverebbe a prenderlo in prestito. Al momento, però, la formula non sembra apprezzata dai biancocelesti che preferirebbero cederlo a titolo definitivo per 7 o 8 milioni di euro.