Parma, contatti con Guaita e Mannone

19 Nov 2025 - 16:28
Il parma deve fare i conti con l'infortunio di Zion Suzuki. Il giovane portiere giapponese starà ai box per 3/4 mesi ed è per quetsa ragione che i ducali si stanno muovendo sul mercato degli svincolati per trovare una soluzione. Secondo quanto riporta Ginaluca di Marzio, le piste al momento più calde sarebbero quelle che portano a Vicente Guaita, 38enne spagnolo ex Crystal Palace e Celta Vigo, e Vito Mannone, 37enne cresciuto nel vivaio dell'Atalanta e poi a lungo portiere di riserva dell'Arsenal. 

