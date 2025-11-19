Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Barcellona, ricevuta un'offerta dal Besiktas per ter Stegen

19 Nov 2025 - 15:10
© Getty Images

© Getty Images

Marc-André ter Stegen potrebbe lasciare il Barcellona già nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da SPORT, infatti, il Besiktas avrebbe inviato ai Blaugrana un'offerta ufficiale per il portiere tedesco, ancora alle prese con il recupero dall'operazione alla schiena. Stando alle ultime indiscrezioni, i turchi avrebbero proposto un prestito (che coprirebbe totalmente lo stipendio del giocatore fino al termine della stagione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Per convincere ter Stegen, si sarebbe mosso in prima persona Eduard Graf, direttore sportivo del Besiktas con un passato al Borussia Dortmund. 

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:28
Parma, contatti con Guaita e Mannone
15:10
Barcellona, ricevuta un'offerta dal Besiktas per ter Stegen
14:34
Udinese, Atta: "Napoli? Non so quanto ci sia di vero"
Yildiz
13:26
Juve, Chiellini: "Rinnovo Yildiz? C'è volontà di tutti, con calma lo faremo"
12:45
Crystal Palace, Guéhi nel mirino del Manchester United