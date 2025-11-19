Barcellona, ricevuta un'offerta dal Besiktas per ter Stegen

Marc-André ter Stegen potrebbe lasciare il Barcellona già nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da SPORT, infatti, il Besiktas avrebbe inviato ai Blaugrana un'offerta ufficiale per il portiere tedesco, ancora alle prese con il recupero dall'operazione alla schiena. Stando alle ultime indiscrezioni, i turchi avrebbero proposto un prestito (che coprirebbe totalmente lo stipendio del giocatore fino al termine della stagione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Per convincere ter Stegen, si sarebbe mosso in prima persona Eduard Graf, direttore sportivo del Besiktas con un passato al Borussia Dortmund.