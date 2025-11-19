Juve, Chiellini: "Rinnovo Yildiz? C'è volontà di tutti, con calma lo faremo"

"Il rinnovo di Yildiz? Con calma, ci vuole tempo ma c'è la volontà di tutti di farlo. Con equilibrio e tranquillità si fa tutto". Lo ha detto Giorgio Chiellini, director of football strategy della Juventus, al Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Ci manca un ultimo pezzo dell'organigramma, il direttore sportivo, quando arriverà poi avremo una struttura con Comolli a capo della società e della parte sportiva, poi ci sarò io, il direttore sportivo e Modesto che è il direttore tecnico - ha spiegato - Questo è il gruppo che prenderà le decisioni".