Cher Ndour sembrava già diretto al Parma per liberare un posto fra i prestiti del Paris Saint Germain e consentire il trasferimento di Randal Kolo Mouani alla Juventus, tuttavia il giovane talento azzurro potrebbe rientrare in patria via Toscana. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la Fiorentina sarebbe in pressing su Ndour sistemando così la situazione in casa parigina.